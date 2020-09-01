В ходе марша студентов в Минске задержали 17 человек

Фото: протесты в Беларуси (tut.by)

В ходе протестов в Минске задержали 17 человек. Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио".

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Также организация опубликовала имена задержанных:

1. Владислав Стасевич.

2. Виктория Гранковская.

3. Дмитрий Островский.

4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".

5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.

6. Роман Самуилов.

7. Олег Кузьмич.

8. Дмитрий Кривонос.

9. Дмитрий Шулюк.

10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.

11. Себастьян Заре.

12. Глеб Шевченко.

13. Артём Бабич.

14. Мария Шерышевская.

15. Ангелина Гавриленко.

16. Анастасия Лазарова.

17. Андрей Савич.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

При этом силовики начали разгон студентов в центре Минска, нескольких демонстрантов задержали.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным.