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В ходе марша студентов в Минске задержали 17 человек

Минск, Вторник 01 сентября 2020 14:44
В ходе марша студентов в Минске задержали 17 человек
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна

В ходе протестов в Минске задержали 17 человек. Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио".

Об этом сообщает правозащитная организация "Весна".

Также организация опубликовала имена задержанных:

1. Владислав Стасевич.
2. Виктория Гранковская.
3. Дмитрий Островский.
4. Мария Ваитович - журналист "Еврорадио".
5. Раман Хадун - журналист Еврорадио.
6. Роман Самуилов.
7. Олег Кузьмич.
8. Дмитрий Кривонос.
9. Дмитрий Шулюк.
10. Вадим Белявец - преподаватель исторического факультета Белорусского государственного университета.
11. Себастьян Заре.
12. Глеб Шевченко.
13. Артём Бабич.
14. Мария Шерышевская.
15. Ангелина Гавриленко.
16. Анастасия Лазарова.
17. Андрей Савич.

Напомним, сегодня в Беларуси проходит 24-й день протестов, к общенациональной забастовке присоединились студенты минских университетов.

При этом силовики начали разгон студентов в центре Минска, нескольких демонстрантов задержали.

Ранее РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал сохранить "общее отечество" с российским президентом Владимиром Путиным.

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