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ВСП отказался отстранить судью Вовка

Киев, Вторник 01 сентября 2020 15:43
ВСП отказался отстранить судью Вовка
Фото: Павел Вовк (facebook com Павло Вовк)
Автор: Олег Черныш

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранить судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от обязанностей. Антикоррупционные органы просили отстранить его в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСП.

По его словам, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"ВСП отказал в отстранении Вовка", - сказал источник.

При этом члены совета вернули ходатайство в прокуратуру, поскольку, по их мнению, в нем нет достаточных доказательств того, что Вовк получил статус подозреваемого.

Напомним, Вовку сообщили о подозрении еще в середине июля, однако сам он отрицает, что получал подозрение, поскольку был в отпуске.

Руководителю Окружного административного суда Киева инкриминируют попытку захвата власти, а также влияние на Высшую квалификационную комиссию судей.

Кроме судей ОАСК фигурантами дела стали глава Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк и четверо юристов: Ростислав Кравец, Александр Кротюк, Сергей Остапец и Николай Сирош.

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