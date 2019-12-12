Гент - Александрия: где смотреть матч

"Александрия" сыграет с "Гентом" в последнем туре группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20. По мнению букмекеров, украинская команда является аутсайдером в противостоянии с бельгийцами.

12 декабря 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Бронзовый призер чемпионата Украины в четверг, 12 декабря, на стадионе "Геламко Арена" сыграет с местным "Гент в матче 6 тура Лиги Европы. В прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 1". Время начала встречи - 22:00 по киевскому времени.

На поединок УЕФА назначил бригаду арбитров из Румынии. Главным рефери станет Раду Петреску, который в нынешнем сезоне уже работал на матче украинской команды. Тогда в матче плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" в Запорожье сыграла вничью с "Эспаньолом" (2:2).

"Александрия" потеряла шансы на выход из группы проиграв дома в предыдущем туре. После пяти туров команда Владимира Шарана набрала три очка. "Гент" пока лидирует с девятью баллами, но заочно вести борьбу с "Вольфсбургом" (восемь очков) за первое место в группе.