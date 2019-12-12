Гент - Александрия: прогноз букмекеров

Фото: "Гент" - "Александрия" (twitter.com/FCO1948)

Специалисты считают фаворитом бельгийский клуб

Свой первый в истории групповой этап Лиги Европы "Александрия" будет завершать выездным матчем против бельгийского "Гента". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

12 декабря 22:00

Гент, стадион "Геламко Арена"

Букмекеры считают хозяев поля очевидными фаворитами встречи. На успех "Гента" можно поставить с коэффициентом 1,25, тогда как победа "Александрии" оценивается в 12,00. На ничейный исход встречи ставку можно сделать в 5,75.

На поединок УЕФА назначил бригаду арбитров из Румынии. Главным рефери станет Раду Петреску, который в нынешнем сезоне уже работал на матче украинской команды. Тогда в матче плей-офф квалификации Лиги Европы "Заря" в Запорожье сыграла вничью с "Эспаньолом" (2:2).

Поединок #ГентАлександрия

обслужит бригада арбитров из Румынии

Раду Петреску

Раду Гингуляк

Мирча Григориу

Марцел Бирсан pic.twitter.com/BLGQEU50jF — ФК ”Александрия” (@FCO1948) December 10, 2019

"Александрия" потеряла шансы на выход из группы проиграв дома в предыдущем туре. После пяти туров команда Владимира Шарана набрала три очка. "Гент" пока лидирует с девятью баллами, но заочно вести борьбу с "Вольфсбургом" (восемь очков) за первое место в группе.