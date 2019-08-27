Определилась бригада арбитров на ответный матч "Зари" в плей-офф Лиги Европы

Фото: тренировка "Зари" на базе "Эспаньола" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

УЕФА определил бригаду арбитров на домашний поединок

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) определил бригаду арбитров на ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между "Зарей" и "Эспаньолом". Об этом сообщается на сайте луганской команды.

Домашний для украинского клуба поединок обслужит румынская бригада арбитров во главе с Раду Петреску. Помогать ему будут Раду Гингуляк и Мирча Григориу. Четвертым рефери назначен Марчела Бирсан.

Судейский наблюдатель - Бертран Лайе (Франция). Делегат УЕФА - Казимир Олежек (Польша).

Добавим, что Петреску уже работал на поединке с участием луганского коллектива. Было это в сезоне 2015/16, когда "Заря" в рамках 3 квалификационного раунда Лиги Европы победила бельгийский "Шарлеруа" со счетом 2:0.

Игра между "Зарей" и "Эспаньолом" состоится 29 августа в 20:00 по киевскому времени. Первый матч луганская команда проиграла со счетом 3:1.

"Заря" на предыдущей стадии выбила софийский ЦСКА (1:1, 1:0), а "Эспаньол" обыграл "Люцерн" в двух матчах с одинаковым счетом 3:0.

На групповом этапе Лиги Европы сыграют "Александрия" и "Динамо", а вот "Мариуполь" не сумел пройти нидерландский АЗ (0:0, 0:4).