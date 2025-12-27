В Генштабі ЗСУ "рознесли" Путіна та Герасімова, які "захопили" Мирноград та Гуляйполе

Росіяни знову брешуть про свої "успіхи" на полі бою, оскільки в реальності вони їх не мають. Ситуація навколо Мирнограду, Гуляйполя, Покровська, Костянтинівки та Куп'янська не має нічого спільного із публічними побрехеньками Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на допис Генерального штабу Збройних сил України.
В Генштабі зазначили, що російське військово-політичне керівництво поспіхом вигадує "успіхи" на лінії фронту, щоб вплинути на переговорний процес. Вигадки росіян не мають нічого спільного з реальністю.
В ГШ коротко пояснили про ситуацію на згаданих російським диктатором Володимиром Путіним ділянках фронту:
"Очевидно, що брехня росіян першочергово орієнтована на іноземних партнерів і суттєво активізувалася саме під час мирних переговорів. Втім, російська дезінформація не вплине на українську позицію та подальшу дипломатичну роботу", - підкреслили у Генштабі.
В ГШ нагадали, що єдиний реальний результат заяв Путіна - це шалені втрати його окупаційних військ. Щодня не менше 1000 російських окупантів або знищуються, або отримують поранення.
Путін 27 грудня нібито "відвідав" так званий "пункт керування" російськими окупаційними силами в Україні. Там він заслухав доповідь керівника російського генштабу Валерія Герасимова, який збрехав про "звільнення" Мирнограда та Гуляйполя.
Брехню Кремля вже висміяв Центр протидії дезінформації. Там підкреслили, що російський режим намагається вигадати собі чергові "успіхи на фронті" війни в Україні, оскільки реальних досягнень немає. Саме так варто сприймати усі заяви російського диктатора Володимира Путіна.
В реальності в Куп'янську ЗСУ контролюють понад 90% міста, ведеться остаточна зачистка від залишків росіян. В Гуляйполі зараз одна з найскладніших ситуацій на фронті - росіяни намагаються пролазити у місто, але їхні піхотні групи винищуються.
В Покровську йдуть важкі бої, накопичуються українські резерви для контрштурмів. Ведеться оборонна операція в Мирнограді - росіяни кинули на його захоплення 10 підрозділів, але не можуть досягти успіху. А на підступах до Костянтинівки дійсно нещодавно розгромили штурмову колону росіян та знищили "танки-сараї".