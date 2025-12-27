В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе

В Генштабе отметили, что российское военно-политическое руководство спешно придумывает "успехи" на линии фронта, чтобы повлиять на переговорный процесс. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.

В ГШ кратко объяснили о ситуации на упомянутых российским диктатором Владимиром Путиным участках фронта:

Гуляйполе в Запорожской области: ситуация сложная, но оборонительная операция продолжается. Силы обороны истребляют пехотные группы оккупантов в городе.

Мирноград в Донецкой области: ситуация также сложная, однако оккупанты не могут реализовать захват города, несмотря на все свои попытки и потери. Поэтому теперь в ход пошла дезинформация.

Константиновка в Донецкой области: россияне врут о "контроле" половины города. В реальности Силы обороны истребляют врага на подступах. Недавно была разгромлена штурмовая колонна россиян, которая пыталась прорваться в Константиновку.

Купянск : россияне несколько раз заявляли о "контроле" над городом на Харьковщине. В реальности остатки российских войск заблокированы в Купянске и истребляются.

Покровск: россияне уже 17 месяцев пытаются захватить город, зато несут там существенные потери. Истерические заявления о якобы его "захвате" не соответствуют действительности.

"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу", - подчеркнули в Генштабе.

В ГШ напомнили, что единственный реальный результат заявлений Путина - это огромные потери его оккупационных войск. Ежедневно не менее 1000 российских оккупантов или уничтожаются, или получают ранения.