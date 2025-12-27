В Генштабе ВСУ "разнесли" Путина и Герасимова, которые "захватили" Мирноград и Гуляйполе

Россияне снова врут о своих "успехах" на поле боя, поскольку в реальности они их не имеют. Ситуация вокруг Мирнограда, Гуляйполя, Покровска, Константиновки и Купянска не имеет ничего общего с публичной ложью Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В Генштабе отметили, что российское военно-политическое руководство спешно придумывает "успехи" на линии фронта, чтобы повлиять на переговорный процесс. Выдумки россиян не имеют ничего общего с реальностью.
В ГШ кратко объяснили о ситуации на упомянутых российским диктатором Владимиром Путиным участках фронта:
"Очевидно, что ложь россиян в первую очередь ориентирована на иностранных партнеров и существенно активизировалась именно во время мирных переговоров. Впрочем, российская дезинформация не повлияет на украинскую позицию и дальнейшую дипломатическую работу", - подчеркнули в Генштабе.
В ГШ напомнили, что единственный реальный результат заявлений Путина - это огромные потери его оккупационных войск. Ежедневно не менее 1000 российских оккупантов или уничтожаются, или получают ранения.
Путин 27 декабря якобы "посетил" так называемый "пункт управления" российскими оккупационными силами в Украине. Там он заслушал доклад руководителя российского генштаба Валерия Герасимова, который солгал об "освобождении" Мирнограда и Гуляйполя.
Ложь Кремля уже высмеял Центр противодействия дезинформации. Там подчеркнули, что российский режим пытается придумать себе очередные "успехи на фронте" войны в Украине, поскольку реальных достижений нет. Именно так следует воспринимать все заявления российского диктатора Владимира Путина.
В реальности в Купянске ВСУ контролируют более 90% города, ведется окончательная зачистка от остатков россиян. В Гуляйполе сейчас одна из самых сложных ситуаций на фронте - россияне пытаются пролазить в город, но их пехотные группы истребляются.
В Покровске идут тяжелые бои, накапливаются украинские резервы для контрштурмов. Ведется оборонительная операция в Мирнограде - россияне бросили на его захват 10 подразделений, но не могут добиться успеха. А на подступах к Константиновке действительно недавно разгромили штурмовую колонну россиян и уничтожили "танки-сараи".