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В Генштабі заявили про успіхи біля Кліщіївки та Вербового

Субота 16 вересня 2023 07:44
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В Генштабі заявили про успіхи біля Кліщіївки та Вербового Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

За останню добу ЗСУ мали успіх в районі Кліщіївки Донецької області, а також біля Вербового та Новопрокопівки Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, на Бахмутському напрямку росіяни безуспішно намагались атакувати в районах Ягідного та Богданівки. Натомість, Сили оборони в результаті штурмових дій мали успіх в районі Кліщіївки.

А в Запорізькій області ЗСУ мали частковий успіх в районах Вербового та Новопрокопівки - там вони витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Ситуація під Кліщіївкою та Вербовим

Нагадаємо, 15 вересня полк імені Кастуся Калиновського опублікував відео з Кліщіївки. Вони стверджували, що її вже нібито звільнено від російських окупантів. Однак пізніше пост видалили, а підрозділ заявив, що за село все ще точаться бої.

В той же день стало відомо про деокупацію села Андріївка, що неподалік Кліщіївки. А пізніше Генштаб ЗСУ повідомив про часткові успіхи неподалік населеного пункту.

В звіті Інститут вивчення війни зазначили, що в районі Вербового точаться бої, однак його станом на 15 вересня, ймовірно, все ще контролюють росіяни.

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