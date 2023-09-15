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Білоруські добровольці показали нове відео з Кліщіївки

Кліщіївка, П'ятниця 15 вересня 2023 15:47
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Білоруські добровольці показали нове відео з Кліщіївки Фото: білоруські добровольці показали нове відео з Кліщіївки (t.me/belwarriors)
Автор: Іван Носальський

Бійці білоруського полку імені Кастуся Калиновського, які допомагають захищати Україну від окупантів, показали відео з села Кліщіївка Бахмутського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал полку.

Як зазначають у підрозділі, на відео можна побачити бойових медиків полку, які ходять селом.

Білоруські військові стверджують, що населений пункт вже було звільнено від російських окупантів. Але офіційного підтвердження від Генштабу Збройних сил України наразі немає.

"Село було звільнено, у тому числі, зусиллями бійців батальйону "Волат" та батальйону "Литвин" полку Калиновського, а також полкового заподіяння безпілотних літальних апаратів ім. Микити Кривцова", - сказано в повідомленні.

Оновлено 16:25

Полк Калиновського видалив пост з відео з Кліщіївки, де стверджувалося, що село звільнено від росіян.

Бої за Кліщіївку

Нагадаємо, українські військові від початку літа наступають у районі Бахмута. Їм вдалося звільнити від ворога вже понад 40 квадратних кілометрів.

Зокрема, бійці ЗСУ вели бої за село Кліщіївка. Останні кілька днів у Генштабі розповідали про успіхи у районі населеного пункту.

Також сьогодні, 15 вересня, стало відомо про деокупацію Андріївки, яка знаходиться біля Кліщіївки.

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