У Генштабі заявили про частковий успіх ЗСУ в районі Кліщіївки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook .

За інформацією українського військового командування, наші захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищують ворога та звільняють окуповані території.

"За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області", - уточнюють у Генштабі.

Чутки про "звільнення" Кліщіївки

Нагадаємо, сьогодні полк імені Кастуся Калиновського оприлюднив відео з Кліщіївки. Білоруські добровольці стверджували, що населений пункт вже нібито звільнено від російських окупантів.

Пізніше пост полку було видалено. Підрозділ уточнив, що оприлюднив таку інформацію помилково, а за село все ще точаться бої.

Варто зауважити, що сьогодні, 15 вересня, стало відомо про деокупацію села Андріївка, що поблизу Кліщіївки.