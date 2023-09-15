У Генштабі заявили про частковий успіх ЗСУ в районі Кліщіївки
Українські військові досягли часткового успіху в районі села Кліщіївка Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.
За інформацією українського військового командування, наші захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищують ворога та звільняють окуповані території.
"За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області", - уточнюють у Генштабі.
Чутки про "звільнення" Кліщіївки
Нагадаємо, сьогодні полк імені Кастуся Калиновського оприлюднив відео з Кліщіївки. Білоруські добровольці стверджували, що населений пункт вже нібито звільнено від російських окупантів.
Пізніше пост полку було видалено. Підрозділ уточнив, що оприлюднив таку інформацію помилково, а за село все ще точаться бої.
Варто зауважити, що сьогодні, 15 вересня, стало відомо про деокупацію села Андріївка, що поблизу Кліщіївки.
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