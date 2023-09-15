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У Генштабі заявили про частковий успіх ЗСУ в районі Кліщіївки

П'ятниця 15 вересня 2023 20:07
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У Генштабі заявили про частковий успіх ЗСУ в районі Кліщіївки Фото: у Генштабі заявили про частковий успіх ЗСУ у районі Кліщіївки (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові досягли часткового успіху в районі села Кліщіївка Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб Збройних сил України у Facebook.

За інформацією українського військового командування, наші захисники продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках, знищують ворога та звільняють окуповані території.

"За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх у районі Кліщіївки Донецької області", - уточнюють у Генштабі.

Чутки про "звільнення" Кліщіївки

Нагадаємо, сьогодні полк імені Кастуся Калиновського оприлюднив відео з Кліщіївки. Білоруські добровольці стверджували, що населений пункт вже нібито звільнено від російських окупантів.

Пізніше пост полку було видалено. Підрозділ уточнив, що оприлюднив таку інформацію помилково, а за село все ще точаться бої.

Варто зауважити, що сьогодні, 15 вересня, стало відомо про деокупацію села Андріївка, що поблизу Кліщіївки.

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Донецька область Бахмут Генштаб ВСУ Війна Росії проти України Контрнаступ ЗСУ
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