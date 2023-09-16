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В Генштабе заявили об успехах у Клещиевки и Вербового

Суббота 16 сентября 2023 07:44
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В Генштабе заявили об успехах у Клещиевки и Вербового Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За последние сутки ВСУ имели успех в районе Клещиевки Донецкой области, а также возле Вербового и Новопрокоповки Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Да, на Бахмутском направлении россияне безуспешно пытались атаковать в районах Ягодного и Богдановки. Силы обороны в результате штурмовых действий имели успех в районе Клищиевки.

А в Запорожской области ВСУ имели частичный успех в районах Вербового и Новопрокоповки - там они вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Ситуация под Клещиевкой и Вербовым

Напомним, 15 сентября полк имени Кастуся Калиновского опубликовал видео из Клищиевки. Они утверждали, что она уже якобы освобождена от российских кафиров . Однако позже пост удалили, а подразделение заявило, что за село все еще ведутся бои.

В тот же день стало известно о деоккупации села Андреевка недалеко от Клещиевки. А позже Генштаб ВСУ сообщил о частичных успехах недалеко от населенного пункта.

В отчете Институт изучения войны отметили, что в районе Вербового идут бои, однако его по состоянию на 15 сентября, вероятно, все еще контролируют россияне.

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Война России против Украины Генштаб ВСУ
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