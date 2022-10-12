В Генштабі скоригували втрати Росії: озвучені нові цифри

Генеральний штаб відкоригував втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Від завтра усі нові цифри додаватимуться саме до скоригованих даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.