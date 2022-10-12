В Генштабі скоригували втрати Росії: озвучені нові цифри
Генеральний штаб відкоригував втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Від завтра усі нові цифри додаватимуться саме до скоригованих даних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти, - пише Генштаб.
Загальні бойові втрати противника згідно з оновленою інформацією від Генштабу:
- особового складу - близько 63380;
- танків - 2505;
- бойових броньованих машин - 5156;
- артилерійських систем - 1539;
- РСЗВ - 355;
- засоби ППО - 183;
- літаків - 268;
- гелікоптерів - 234;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1149;
- крилаті ракети - 316;
- кораблі/катери - 16;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3926;
- спеціальна техніка - 140.
Фото: втрати ворога згідно з інформацією Генштабу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші військові польськими ЗРК збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.
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