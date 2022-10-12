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В Генштабі скоригували втрати Росії: озвучені нові цифри

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Середа 12 жовтня 2022 18:43
В Генштабі скоригували втрати Росії: озвучені нові цифри Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний штаб відкоригував втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Від завтра усі нові цифри додаватимуться саме до скоригованих даних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника. Уточнення - це завжди десь "мінус", а десь - "плюс". Просимо це зрозуміти, - пише Генштаб.

Загальні бойові втрати противника згідно з оновленою інформацією від Генштабу:

  • особового складу - близько 63380;
  • танків - 2505;
  • бойових броньованих машин - 5156;
  • артилерійських систем - 1539;
  • РСЗВ - 355;
  • засоби ППО - 183;
  • літаків - 268;
  • гелікоптерів - 234;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1149;
  • крилаті ракети - 316;
  • кораблі/катери - 16;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3926;
  • спеціальна техніка - 140.

В Генштабі скоригували втрати Росії: озвучені нові цифри

Фото: втрати ворога згідно з інформацією Генштабу (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наші військові польськими ЗРК збили дев'ять іранських дронів-камікадзе.

Також нещодавно стало відомо, скільки Росія замовила в Ірану "Шахидів".

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