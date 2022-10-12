В Генштабе скорректировали потери России: озвучены новые цифры

Генеральный штаб скорректировал потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. С завтрашнего дня все новые цифры будут добавляться именно к скорректированным данным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.