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В Генштабе скорректировали потери России: озвучены новые цифры

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Среда 12 октября 2022 18:43
В Генштабе скорректировали потери России: озвучены новые цифры Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный штаб скорректировал потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. С завтрашнего дня все новые цифры будут добавляться именно к скорректированным данным.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то - "плюс". Просим это понять, - пишет Генштаб.

Общие боевые потери противника согласно обновленной информации от Генштаба:

  • личного состава – около 63380;
  • танков – 2505;
  • боевых бронированных машин – 5156;
  • артиллерийских систем – 1539;
  • РСЗО - 355;
  • средства ПВО - 183;
  • самолетов - 268;
  • вертолетов - 234;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1149;
  • крылатые ракеты - 316;
  • корабли/катера - 16;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3926;
  • специальная техника - 140.

В Генштабе скорректировали потери России: озвучены новые цифры

Фото: потери врага по информации Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши военные польскими ЗРК сбили девять иранских дронов-камикадзе.

Также недавно стало известно, сколько Россия заказала у Ирана "Шахидов".

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