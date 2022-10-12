В Генштабе скорректировали потери России: озвучены новые цифры
Генеральный штаб скорректировал потери России с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. С завтрашнего дня все новые цифры будут добавляться именно к скорректированным данным.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла потребность корректировки некоторых позиций общих потерь противника. Уточнение - это всегда где-то "минус", а где-то - "плюс". Просим это понять, - пишет Генштаб.
Общие боевые потери противника согласно обновленной информации от Генштаба:
- личного состава – около 63380;
- танков – 2505;
- боевых бронированных машин – 5156;
- артиллерийских систем – 1539;
- РСЗО - 355;
- средства ПВО - 183;
- самолетов - 268;
- вертолетов - 234;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1149;
- крылатые ракеты - 316;
- корабли/катера - 16;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3926;
- специальная техника - 140.
Фото: потери врага по информации Генштаба (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что наши военные польскими ЗРК сбили девять иранских дронов-камикадзе.
Также недавно стало известно, сколько Россия заказала у Ирана "Шахидов".
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