В Генштабе рассказали, какие направления будут приоритетными для РФ этой весной

Российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, но активные действия военных ВСУ срывают планы врага.

"Ситуация (на фронте - ред.) сложная, конечно, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления", - отметил Комаренко.

По его словам, военным постепенно удается выравнивать обстановку за счет активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление.

"Для них будут оставаться приоритетными Покровский, Александровский и Запорожский направления. Это для них направления сосредоточения основных усилий, чтобы выполнить те задачи, которые они для себя ставят", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.

При этом он отметил, что россияне хотят обеспечить себе полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а также гарантировать максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях.

"У них такие планы, и их действия для выполнения этих планов будут продолжаться", - подытожил Комаренко.