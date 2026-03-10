В Генштабе рассказали, какие направления будут приоритетными для РФ этой весной
Российские войска концентрируют свои силы на Покровском и Александровском направлениях, но активные действия военных ВСУ срывают планы врага.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-майор Александр Комаренко.
"Ситуация (на фронте - ред.) сложная, конечно, но контролируемая. Делаем все, что можем, и даже немного больше для того, чтобы сдерживать и уничтожать противника. Самыми тяжелыми остаются Покровское и Александровское направления", - отметил Комаренко.
По его словам, военным постепенно удается выравнивать обстановку за счет активных действий. Сейчас количество атак противника в районах Покровска, Мирнограда несколько снизилось за счет перенацеливания его войск на Александровское направление.
"Для них будут оставаться приоритетными Покровский, Александровский и Запорожский направления. Это для них направления сосредоточения основных усилий, чтобы выполнить те задачи, которые они для себя ставят", - добавил начальник Главного оперативного управления Генштаба.
При этом он отметил, что россияне хотят обеспечить себе полный контроль над Луганской и Донецкой областями, а также гарантировать максимальное продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях.
"У них такие планы, и их действия для выполнения этих планов будут продолжаться", - подытожил Комаренко.
Ситуация на фронте
Напомним, недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подвел итоги операций Сил обороны, отметив, что украинские силы отбили больше территорий, чем РФ смогла захватить за последний период.
Также 8 марта сообщалось, что на северной части Харьковской области россияне сейчас находятся на "осторожной паузе".