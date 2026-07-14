У Генштабі пояснили, навіщо створили Командування далекобійного впливу

Чому вирішили об'єднати підрозділи

За словами речника, ЗСУ вже давно системно уражають противника на всю глибину його оперативної та стратегічної побудови, і ця робота постійно розширюється.

"Саме тому ухвалено рішення вивести організацію цієї діяльності на якісно новий рівень", - зазначив Лиховій.

Простіше кажучи, різні підрозділи, які завдають ударів по території Росії засобами Deep Strike, тепер об'єднають під єдиним командуванням.

Що зміниться у плануванні ударів

Нове командування керуватиме міжвідомчим угрупованням Сил оборони, яке діятиме за єдиним задумом і планом.

підвищиться якість планування та координації ударів;

ефективніше використовуватимуться сили і засоби дальнього вогневого ураження;

зросте результативність як окремих ударів, так і цілих операцій.

Речник пояснив, що концентрація всіх можливостей дальнього вогневого ураження в одній системі управління дозволить перейти від окремих високоточних ударів до єдиної довгострокової стратегії.

"Це забезпечить можливість послідовно й комплексно уражати найважливіші елементи військового та економічного потенціалу противника, досягаючи ефекту, який неможливо отримати за розрізненого застосування окремих сил і засобів", - підкреслив Лиховій.

За його словами, рішення про створення командування стало відповіддю на стрімке масштабування операцій Deep Strike.

Які об'єкти уражають українські війська

Речник Генштабу нагадав, що засоби дальнього вогневого ураження системно знищують:

військову інфраструктуру агресора;

логістичні маршрути та пункти управління;

підприємства оборонно-промислового комплексу;

об'єкти нафтовидобувної та нафтопереробної галузі, які фінансують воєнну машину Росії.

Які підрозділи увійдуть до складу командування

До складу Командування далекобійного (глобального) впливу планують включити визначену кількість підрозділів ударних безпілотних систем дальньої дії, ракетних підрозділів та підрозділів морських безекіпажних систем, а також частини підтримки, забезпечення й обслуговування.

Лиховій наголосив, що йдеться не про створення нових військових частин, а про перепідпорядкування вже існуючих найефективніших бойових підрозділів ракетних військ і безпілотних систем ЗСУ.

Їх також підсилюватимуть оперативно підпорядковані підрозділи ударних безпілотних систем інших складових Сил оборони.