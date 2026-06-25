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Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію для закінчення війни

20:15 25.06.2026 Чт
2 хв
На країну-агресорку чекають нові "далекобійні санкції"
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський затвердив СБУ 40-денну операцію впливу на Росію для закінчення війни Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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Служба безпеки України розпочинає 40-денну операцію впливу на Росію задля спонукання до завершення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави розповів про результати доповіді глави СБУ Євгенія Хмари щодо "плану далекобійних санкцій, санкціях середньої дальності" та результатах Центру спецоперацій "Альфа" на фронті.

"Затвердив Службі 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни", - наголосив президент.

Зеленський заявив, що протягом кількох місяців поспіль саме СБУ демонструє найвищі показники захисту позицій України на фронті завдяки безпілотникам різних типів.

"ЦСО "Альфа" є лідером за результатами уражень особового складу й техніки сил окупанта", - зауважив глава держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в середу, 24 червня, заявив, що операція ЗСУ щодо Криму є чітко прорахованою.

За його словами, у разі передачі Україні всього озброєння, погодженого партнерами з G7, Сили оборони зможуть швидко створити умови, які змусять Росію погодитися на мирне врегулювання.

Водночас під час саміту G7 президент США Дональд Трамп високо оцінив українські далекобійні удари по військових цілях на території РФ та підтримав посилення санкційного тиску на російський енергетичний сектор.

Крім того, заступник держсекретаря США Джеремі Левін заявив, що Україна наразі перемагає у війні. Він також наголосив, що Сполучені Штати разом із європейськими союзниками повертаються до повномасштабної санкційної політики щодо Росії.

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Володимир Зеленський Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні
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