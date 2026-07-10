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Зеленський створив командування далекобійного впливу на Росію

20:41 10.07.2026 Пт
1 хв
Якою є головна місія новоствореного командування?
aimg Валерій Ульяненко
Зеленський створив командування далекобійного впливу на Росію Фото: Володимир Зеленський, президент України (facebook.com_zelenskyy.official)
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У складі Збройних Сил України з'явилось спеціальне командування далекобійного впливу на Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування - командування далекобійного, фактично - глобального впливу на Росію за цю війну", - зазначив глава держави.

Президент розповів, що це командування має зосередити всі наявні ресурси для того, щоб ще відчутніше знизити російський військовий потенціал.

"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що у Росії вже не залишилось нафтопереробних заводів, які б не перебували під українськими далекобійними ударами.

Нагадаємо, в ніч на 9 липня Сили оборони вдарили по суднах, нафтотерміналу та складу боєприпасів росіян. Зокрема, українські військові уразили 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.

Зазначимо, внаслідок ударів українських безпілотників країна-агресорка могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Наразі паливна криза вдарила по 50 млн громадян РФ.

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