Зеленський створив командування далекобійного впливу на Росію
У складі Збройних Сил України з'явилось спеціальне командування далекобійного впливу на Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Сьогодні я підписав указ про створення у складі Збройних Сил спеціального командування - командування далекобійного, фактично - глобального впливу на Росію за цю війну", - зазначив глава держави.
Президент розповів, що це командування має зосередити всі наявні ресурси для того, щоб ще відчутніше знизити російський військовий потенціал.
"Командувач на цьому напрямку буде сильний і точно максимально досвідчений", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні повідомив, що у Росії вже не залишилось нафтопереробних заводів, які б не перебували під українськими далекобійними ударами.
Нагадаємо, в ніч на 9 липня Сили оборони вдарили по суднах, нафтотерміналу та складу боєприпасів росіян. Зокрема, українські військові уразили 12 суден російського флоту в акваторії Азовського моря.
Зазначимо, внаслідок ударів українських безпілотників країна-агресорка могла втратити від 20% до 40% своїх нафтопереробних потужностей. Наразі паливна криза вдарила по 50 млн громадян РФ.