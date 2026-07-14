В Генштабе объяснили, зачем создали Командование дальнобойного влияния

В Вооруженных силах Украины объяснили, для чего создали новое Командование дальнобойного (глобального) влияния на Россию и какие подразделения войдут в его состав.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лыховий.
По словам спикера, ВСУ уже давно системно поражают противника на всю глубину его оперативного и стратегического построения, и эта работа постоянно расширяется.
"Именно поэтому было принято решение вывести организацию этой деятельности на качественно новый уровень", - отметил Лыховий.
Проще говоря, разные подразделения, наносящие удары по территории России средствами Deep Strike, теперь объединят под единым командованием.
Новое командование будет руководить межведомственной группировкой Сил обороны, которая будет действовать по единому замыслу и плану.
Представитель пояснил, что концентрация всех возможностей дальнего огневого поражения в одной системе управления позволит перейти от отдельных высокоточных ударов к единой долгосрочной стратегии.
"Это обеспечит возможность последовательно и комплексно поражать важнейшие элементы военного и экономического потенциала противника , достигая эффекта, который невозможно получить при разрозненном применении отдельных сил и средств", - подчеркнул Лыховий.
По его словам, решение о создании командования стало ответом на стремительное масштабирование сделок Deep Strike.
Спикер Генштаба напомнил, что средства дальнего огневого поражения системно уничтожают:
В состав Командования дальнобойного (глобального) влияния планируется включить определенное количество подразделений ударных беспилотных систем дальнего действия, ракетных подразделений и морских безэкипажных систем, а также части поддержки, обеспечения и обслуживания.
Лиховой подчеркнул, что речь идет не о создании новых воинских частей, а о переподчинении уже существующих наиболее эффективных боевых подразделений ракетных войск и беспилотных систем ВСУ.
Их также будут усиливать оперативно подчиненные подразделения ударных беспилотных систем других составляющих сил обороны.
Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленскийподписал указ о создании командования дальнобойного, фактически - глобального влияния на Россию.
Президент подчеркнул, что это направление возглавит сильный и максимально опытный командующий.
Напомним, еще раньше, 25 июня, Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны.