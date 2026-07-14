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В Генштабе объяснили, зачем создали Командование дальнобойного влияния

12:24 14.07.2026 Вт
2 мин
Изменится ли что-нибудь в планировании ударов?
aimg Елена Чупровская aimg Ульяна Безпалько
Фото: представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лиховой (armyinform.com.ua)

В Вооруженных силах Украины объяснили, для чего создали новое Командование дальнобойного (глобального) влияния на Россию и какие подразделения войдут в его состав.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Дмитрий Лыховий.

Почему решили объединить подразделения

По словам спикера, ВСУ уже давно системно поражают противника на всю глубину его оперативного и стратегического построения, и эта работа постоянно расширяется.

"Именно поэтому было принято решение вывести организацию этой деятельности на качественно новый уровень", - отметил Лыховий.

Проще говоря, разные подразделения, наносящие удары по территории России средствами Deep Strike, теперь объединят под единым командованием.

Что изменится в планировании ударов

Новое командование будет руководить межведомственной группировкой Сил обороны, которая будет действовать по единому замыслу и плану.

  • повысится качество планирования и координации ударов;
  • более эффективно будут использоваться силы и средства дальнего огневого поражения;
  • возрастет результативность как отдельных ударов, так и целых сделок.

Представитель пояснил, что концентрация всех возможностей дальнего огневого поражения в одной системе управления позволит перейти от отдельных высокоточных ударов к единой долгосрочной стратегии.

"Это обеспечит возможность последовательно и комплексно поражать важнейшие элементы военного и экономического потенциала противника , достигая эффекта, который невозможно получить при разрозненном применении отдельных сил и средств", - подчеркнул Лыховий.

По его словам, решение о создании командования стало ответом на стремительное масштабирование сделок Deep Strike.

Какие объекты поражают украинские войска

Спикер Генштаба напомнил, что средства дальнего огневого поражения системно уничтожают:

  • военную инфраструктуру агрессора;
  • логистические маршруты и пункты управления;
  • предприятия оборонно-промышленного комплекса;
  • объекты нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отрасли, финансирующие военную машину России

Какие подразделения войдут в состав командования

В состав Командования дальнобойного (глобального) влияния планируется включить определенное количество подразделений ударных беспилотных систем дальнего действия, ракетных подразделений и морских безэкипажных систем, а также части поддержки, обеспечения и обслуживания.

Лиховой подчеркнул, что речь идет не о создании новых воинских частей, а о переподчинении уже существующих наиболее эффективных боевых подразделений ракетных войск и беспилотных систем ВСУ.

Их также будут усиливать оперативно подчиненные подразделения ударных беспилотных систем других составляющих сил обороны.

Напомним, 10 июля президент Украины Владимир Зеленскийподписал указ о создании командования дальнобойного, фактически - глобального влияния на Россию.

Президент подчеркнул, что это направление возглавит сильный и максимально опытный командующий.

Напомним, еще раньше, 25 июня, Зеленский утвердил Службе безопасности Украины 40-дневную операцию влияния на государство-агрессора ради побуждения к окончанию войны.

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