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У Генштабі повідомили про закриту нараду за участю Сирського: про що йшлося

Фото: Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військове командування провело засідання щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні цього року. Було використано закриту мережу відеоконференцзв'язку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням а Генштаб ЗСУ.

Під час наради головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський звернув увагу на необхідність підвищити рівень бойового злагодження сформованих військових частин. Також мова йшла про посилення ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань.

Основну увагу в ході заходу приділили:

  • змінам в оперативній обстановці;
  • комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
  • комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
  • безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
  • оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
  • визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

Ситуація на лінії фронту протягом серпня 2024 року

З початку серпня російська армія посилювала наступ по всій лінії фронту. Однак наразі найгарячішим напрямком лишається Покровський. Росіяни там змогли просунутись на 11 кілометрів до міста Покровськ, у зв'язку з чим там було оголошено тривалу комендантську годину та евакуацію мирного населення.

Як розповідав Сирський, на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.

Також з початку серпня ЗСУ проводять операцію у Курській області. За цей час ЗСУ взяли під контроль вже 100 населених пунктів у російському регіоні. Також там було захоплено велику кількість полонених російських військових, їх намагатимуться обміняти на полонених українців.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, дії ЗСУ в Курській області є частиною великої військово-дипломатичної операції.

Також операція ЗСУ в Курській області призвела до того, що Москва зняла з фронту в Україні близько 30 тисяч військових та перекинула її на цей напрямок.

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Олександр СирськийГенштаб ВСУВійна в Україні