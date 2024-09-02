В Генштабе сообщили о закрытом совещании с участием Сырского: о чем шла речь

Ситуация на линии фронта в течение августа 2024 года

С начала августа российская армия усиливала наступление по всей линии фронта. Однако пока самым горячим направлением остается Покровское. Россияне там смогли продвинуться на 11 километров до города Покровск, в связи с чем там был объявлен длительный комендантский час и эвакуация мирного населения.

Как рассказывал Сырский, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

Также с начала августа ВСУ проводят операцию в Курской области. В настоящее время ВСУ взяли под контроль уже 100 населенных пунктов в российском регионе. Также там было захвачено большое количество пленных российских военных, их постараются обменять на пленных украинцев.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, действия ВСУ в Курской области являются частью крупной военно-дипломатической операции.

Также операция ВСУ в Курской области привела к тому, что Москва сняла с фронта в Украине около 30 тысяч военных и опрокинула ее на это направление.

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