Мінус 300 окупантів щодня: Сирський розповів про ситуацію на Покровському напрямку

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 2024. Незалежність".

За його словами, росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці, зокрема артилерію та авіацію.

Сирський зазначив, що основні наступальні дії ведуться новими піхотними групами.

"Ворог намагається вибити ділянку дороги "Константинівка-Покровськ", чим він намагається порушити логістичне сполучення Сил оборони", - зазначив він.

Сирський додав, що росіяни просуваються на цьому напрямку дуже дорогою ціною.

"Щодня на цьому напрямку в середньому наші воїни знешкоджують 300 загарбників, активно ведуться роботи щодо щоденного обладнання наших позицій та рубежів оборони", - зазначив головнокомандувач.

Він додав, що попри складну ситуацію, вона залишається під контролем українських військових. Командування сил оборони робить все можливе для стабілізації обстановки на даному напрямку, запевнив Сирський.