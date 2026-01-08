ua en ru
У Генштабі показали ефектне відео знищення систем ППО росіян

Четвер 08 січня 2026 12:52
UA EN RU
Автор: Константин Широкун

Українські воїни батальйону Asgard за останній місяць ліквідували 8 комплексів протиповітряної оборони росіян, та ефектні влучання показали на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

"Протягом останнього місяця на ключових напрямках оператори батальйону Asgard у складі 412-ї бригади Nemesis СБС уразили 8 ворожих систем ППО: два "Тор-М2", 2 "Бук-М1", "Тор-М1", "Бук-М3", "Стрілу-10" та рідкісну новітню РЛС зенітного ракетного комплексу С-350 "Вітязь", - зазначили у Генштабі.

Судячи з опублікованого відео, українські військові для ударів по комплексам протиповітряної оборони росіян використовували ударні безпілотників.

Загальна вартість восьми систем ППО противника, які були уражені та знищені протягом місяця операторами 412-ї окремої бригади безпілотних систем Nemesis Сил безпілотних систем – понад 250 млн доларів.

Що відомо про РЛС комплексу С-350 "Вітязь"

Багатофункціональна радіолокаційна станція 50Н6Е є ключовим елементом ЗРК С-350 середньої дальності.

Вона дозволяє автоматично визначати до сотні повітряних цілей одночасно та супроводжувати до 8 цілей для подальшого знищення. Вартість цього зенітно-ракетного комплексу складає близько 130 млн доларів.

Удари по ППО росіян

Нагадаємо, раніше зазначалось, що 1 січня 2026 року СБС знищили два дорогі російські зенітно-ракетні комплекси.

Також Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Воронезькій області Росії.

Окрім того, раніше Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області.

