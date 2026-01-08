В Генштабе показали эффектное видео уничтожения систем ПВО россиян

Украинские воины батальона Asgard за последний месяц ликвидировали 8 комплексов противовоздушной обороны россиян, и эффектные попадания показали на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генштаба ВСУ.

"В течение последнего месяца на ключевых направлениях операторы батальона Asgard в составе 412-й бригады Nemesis СБС поразили 8 вражеских систем ПВО: два "Тор-М2", 2 "Бук-М1", "Тор-М1", "Бук-М3", "Стрелу-10" и редкую новейшую РЛС зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь", - отметили в Генштабе.

Судя по опубликованному видео, украинские военные для ударов по комплексам противовоздушной обороны россиян использовали ударные беспилотники.

Общая стоимость восьми систем ПВО противника, которые были поражены и уничтожены в течение месяца операторами 412-й отдельной бригады беспилотных систем Nemesis Сил беспилотных систем - более 250 млн долларов.

Что известно о РЛС комплекса С-350 "Витязь"

Многофункциональная радиолокационная станция 50Н6Е является ключевым элементом ЗРК С-350 средней дальности.

Она позволяет автоматически определять до сотни воздушных целей одновременно и сопровождать до 8 целей для дальнейшего уничтожения. Стоимость этого зенитно-ракетного комплекса составляет около 130 млн долларов.