Головна » Новини » Війна в Україні

Бійці ССО уразили важливі обʼєкти ППО росіян у Воронезькій області

П'ятниця 03 жовтня 2025 19:40
Бійці ССО уразили важливі обʼєкти ППО росіян у Воронезькій області Фото: бійці ССО уразили важливі обʼєкти ППО росіян у Воронезькій області (wikipedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф "Лена" та трасовий радіолокаційний комплекс "Сопка-2" у Воронезькій області Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Зазначається, що РЛС П-14Ф "Лена" була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС Росії Бутурлинівка у Воронезькій області

ТРЛК "Сопка-2" була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражена в селі Гармашівка Воронежської області.

"Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським дронам, але не склалося. ССО України продовжують завдати важкі удари для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу", - наголосили у ССО.
Удари ССО по ворожих об'єктах

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил Росії у Курській області.

Раніше Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області.

Окрім того, бійці ССО цього літа атакували десятки цілей в Росії та на окупованих територіях. Серед них аеродроми, судно, оборонні заводи, НПЗ і не тільки.

