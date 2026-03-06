В Генштабі підтвердили ураження кораблів Чорноморського флоту РФ в Новоросійську

Зазначається, що за результатами додаткового аналізу отриманої інформації щодо наслідків ударів по району військово-морської бази “Новоросійськ” у Краснодарському краї РФ точно підтверджено пошкодження двох кораблів РФ - фрегатів "Адмирал Ессен" та "Адмирал Макаров".

Наразі триває уточнення того, наскільки сильні пошкодження отримали російські фрегати. Також ведеться аналіз щодо можливих пошкоджень інших військових кораблів та допоміжних суден російського флоту.

"Системні удари по військовій інфраструктурі та об’єктах воєнно-промислового комплексу противника триватимуть до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України", - додали в ГШ ЗСУ.