В Генштабе подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске

В Новороссийске в результате ударов Сил обороны Украины по российским оккупантам 2 марта подтверждено повреждение двух военных кораблей Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что по результатам дополнительного анализа полученной информации о последствиях ударов по району военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ точно подтверждено повреждение двух кораблей РФ - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".
Сейчас идет уточнение того, насколько сильные повреждения получили российские фрегаты. Также ведется анализ возможных повреждений других военных кораблей и вспомогательных судов российского флота.
"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в ГШ ВСУ.
Украинские беспилотники в ночь на 2 марта нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. После ударов источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика "Валентин Пикуль".
Фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения во время атаки и больше не может запускать ракеты "Калибр". Под вопросом - повреждение фрегата "Адмирал Макаров". Кроме этого, атака могла серьезно повредить противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".
Кроме кораблей, под удар попали системы ПВО и нефтяная инфраструктура РФ в порту "Новороссийск".