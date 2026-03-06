RU

Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Генштабе подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске

20:59 06.03.2026 Пт
2 мин
Генштаб подтвердил поражение двух кораблей ЧФ РФ из пяти, которые могли быть повреждены массированным ударом Сил обороны
aimg Антон Корж
Фото: фрегат "Адмирал Эссен" (росСМИ)

В Новороссийске в результате ударов Сил обороны Украины по российским оккупантам 2 марта подтверждено повреждение двух военных кораблей Черноморского флота РФ.

Отмечается, что по результатам дополнительного анализа полученной информации о последствиях ударов по району военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ точно подтверждено повреждение двух кораблей РФ - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Сейчас идет уточнение того, насколько сильные повреждения получили российские фрегаты. Также ведется анализ возможных повреждений других военных кораблей и вспомогательных судов российского флота.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в ГШ ВСУ.

Атака на порт "Новороссийск" 2 марта: подробности

Украинские беспилотники в ночь на 2 марта нанесли массированный удар по Черноморскому флоту РФ. После ударов источники в спецслужбах подтвердили, что совместная операция СБУ и Сил обороны привела к поражению морского тральщика "Валентин Пикуль".

Фрегат "Адмирал Эссен" получил критические повреждения во время атаки и больше не может запускать ракеты "Калибр". Под вопросом - повреждение фрегата "Адмирал Макаров". Кроме этого, атака могла серьезно повредить противолодочные корабли "Ейск" и "Касимов".

Кроме кораблей, под удар попали системы ПВО и нефтяная инфраструктура РФ в порту "Новороссийск". Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

