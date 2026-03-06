В Генштабе подтвердили поражение кораблей Черноморского флота РФ в Новороссийске

Отмечается, что по результатам дополнительного анализа полученной информации о последствиях ударов по району военно-морской базы "Новороссийск" в Краснодарском крае РФ точно подтверждено повреждение двух кораблей РФ - фрегатов "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров".

Сейчас идет уточнение того, насколько сильные повреждения получили российские фрегаты. Также ведется анализ возможных повреждений других военных кораблей и вспомогательных судов российского флота.

"Системные удары по военной инфраструктуре и объектам военно-промышленного комплекса противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - добавили в ГШ ВСУ.