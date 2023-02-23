У Генштабі оцінили загрозу наступу з території Білорусі 24 лютого

"Це (24 лютого - ред.) буде черговий день нашого протистояння ворогу", - сказав він.

За його словами, Головне управління розвідки не підтверджує можливість наступу з Білорусі у п'ятницю, 24 лютого. До того ж, наразі угруповування військ так званої "Союзної держави" не відповідає параметрам ударного угруповування, яке буде проводити наступ.

Громов також повідомив, що наразі в акваторії Чорного моря немає кораблів носіїв ракетного озброєння. Крім того, літаки авіації противника знаходяться на аеродромах базування.

"Чи завантажені на них ракети я сказати не можу, але не виключаємо нічого", - додав він.

Як повідомлялося раніше, ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

При цьому, як повідомляла українську розвідка, Росія продовжує тиснути на Білорусь щодо війни проти України. Проте Білорусь намагається утриматися від прямої участі.

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