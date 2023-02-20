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Чи зібрали росіяни в Білорусі ударне угрупування для нападу: відповідь ДПСУ

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Білорусь, Понеділок 20 лютого 2023 10:02
Чи зібрали росіяни в Білорусі ударне угрупування для нападу: відповідь ДПСУ Фото: ударного угруповання Росії на території Білорусі наразі немає (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Марія Кучерявець

Ударного угрупування, готового до повторного вторгнення з півночі росіяни в Білорусі наразі не мають. Ситуація на українсько-білоруському кордоні залишається повністю контрольованою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там, на території Білорусі, перебувають підрозділи РФ. Однак такого ударного необхідного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення на територію України на даний час ми не відмічаємо. Також не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію", - розповідає Демченко.

За його словами, російські військові, які там знаходяться, вони переважно перебувають на полігонах, де відбуваються спільні навчання, або де відбувається власне їхня підготовка.

Втім, як наголосив речник ДПСУ, ворога не можна недооцінювати, і в будь-який момент цей напрямок також може стати активним. Демченко додав, що прикордонники готуються до будь-якого розвитку ситуації, і кордон продовжують укріплювати.

Нагадаємо, нещодавно командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, наразі тих ворожих сил, що знаходяться на території Білорусі не достатньо для сухопутного наступу.

Додамо, за даними української розвідки, РФ продовжує тиснути на Білорусь щодо війни в України. Водночас найближчими тижнями ризику відкритого вторгнення немає.

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