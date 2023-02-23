В Генштабе оценили угрозу наступления с территории Беларуси 24 февраля

"Это (24 февраля - ред.) будет очередной день нашего противостояния врагу", - сказал он.

По его словам, Главное управление разведки не подтверждает возможность наступления с Беларуси в пятницу, 24 февраля. К тому же, в настоящее время группировка войск так называемого "Союзного государства" не соответствует параметрам ударной группировки, которая будет проводить наступление.

Громов также сообщил, что в настоящее время в акватории Черного моря нет кораблей носителей ракетного вооружения. Кроме того, самолеты авиации противника находятся на аэродромах базирования.

"Загружены ли на них ракеты я сказать не могу, но не исключаем ничего", - добавил он.

Как сообщалось ранее, ситуация на украинско-белорусской границе остается полностью контролируемой.

При этом, как сообщала украинская разведка, Россия продолжает давить на Беларусь по поводу войны против Украины. Однако Беларусь пытается воздержаться прямого участия.

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