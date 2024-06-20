У Генштабі назвали напрямок фронту з найбільшими втратами у росіян

Російська армія продовжує наступальні дії по всій лінії фронту намагаючись прорвати оборону. Найбільше втрат за сьогодні росіяни зазнали на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За даними Генштабу, загальна кількість ворожих атак по всій протяжності фронту з початку доби - 96. Ворог продовжує застосовувати авіацію та атакувати на кількох напрямках.

Наразі активний наступ росіян триває на Покровському напрямку. За попередньою інформацією, за поточну добу окупанти втратили на цьому напрямку 295 осіб, з них 99 – безповоротно.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку протягом дня окупанти скинули уже шість КАБів з території РФ, з напрямків Бєлгорода та Шебекіного Бєлгородської області. Бомбардуванню піддано райони Вовчанська, Нескучного та Липців. Безуспішні штурмові дії сьогодні ворог вів у Вовчанську та біля Тихого.

Попередньо, на Харківському напрямку ворог за сьогодні втратив вбитими та пораненими 59 осіб. Ще декілька окупантів здалися в полон, обравши життя, замість безглуздої смерті.

На Покровському напрямку наразі тривають бої в 14 локаціях, зокрема в районах Сокола, Воздвиженки та Новоолександрівки. Напрямок залишається найгарячішим. Також ворог застосовує авіацію. Ворожими КАБами атаковані за сьогодні Євгенівка, Вовче та Нова Полтавка. Загальна кількість атак ворога за добу зросла до 34.

Наші захисники стримують загарбників, завдаючи значних втрат. Знищено три бойових броньованих машини, дві гармати, одиницю спецтехніки та наземну станцію керування БпЛА. Пошкоджено три бронемашини та чотири артсистеми противника.

Пообіді, по дві нових безуспішних спроби ворога атакувати побільшало на Курахівському та Придніпровському напрямках. На останньому російські терористи скинули ще й шість керованих авіабомб – постраждали райони Новотягинки, Іванівки та Миколаївки.

За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, росіяни намагаються розширити географію боїв. Також, станом на ранок 20 червня Сили оборони ліквідували ще 1170 окупантів.

Ознайомитись з попереднім зведенням Генштабу можна за посиланням.

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