В Генштабе назвали направление фронта с наибольшими потерями у россиян

Российская армия продолжает наступательные действия по всей линии фронта, пытаясь прорвать оборону. Больше потерь за сегодня россияне понесли на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По данным Генштаба, общее количество вражеских атак по всей протяженности фронта с начала суток - 96. Враг продолжает применять авиацию и атаковать на нескольких направлениях.

Сейчас активное наступление россиян продолжается на Покровском направлении. По предварительной информации, за текущие сутки оккупанты потеряли на этом направлении 295 человек, из них 99 - безвозвратно.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении в течение дня оккупанты сбросили уже шесть КАБов с территории РФ, с направлений Белгорода и Шебекино Белгородской области. Бомбардировке подверглись районы Волчанска, Нескучного и Липцов. Безуспешные штурмовые действия сегодня враг вел в Волчанске и возле Тихого.

Предварительно, на Харьковском направлении враг за сегодня потерял убитыми и ранеными 59 человек. Еще несколько оккупантов сдались в плен, выбрав жизнь, вместо бессмысленной смерти.

На Покровском направлении сейчас продолжаются бои в 14 локациях, в частности в районах Сокола, Воздвиженки и Новоалександровки. Направление остается самым горячим. Также враг применяет авиацию. Вражескими КАБами атакованы за сегодня Евгеновка, Волчье и Новая Полтавка. Общее количество атак врага за сутки возросло до 34.

Наши защитники сдерживают захватчиков, нанося значительные потери. Уничтожено три боевых бронированных машины, две пушки, единицу спецтехники и наземную станцию управления БпЛА. Повреждены три бронемашины и четыре артсистемы противника.

После обеда, по две новых безуспешных попытки врага атаковать увеличилось на Кураховском и Приднепровском направлениях. На последнем российские террористы сбросили еще и шесть управляемых авиабомб - пострадали районы Новотягинки, Ивановки и Николаевки.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, россияне пытаются расширить географию боев . Также по состоянию на утро 20 июня Силы обороны ликвидировали еще 1170 кафиров .

Ознакомиться с предварительной сводкой Генштаба можно по ссылке .

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