В Генштабе рассказали об оперативной обстановке на 19-й день войны

Сегодня, 14 марта, начался девятнадцатый день противостояния украинских военных российским оккупантам. В Генеральном штабе ВСУ проинформировали об оперативной обстановке на фронтах по состоянию на 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Характер действий обороны остается без существенных изменений. ВСУ нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

За предыдущие сутки Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты.

В Генштабе подчеркнули, что оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия российских войск были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются редкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

Психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования.

По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения.

Также в этом лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.