Российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину, - Генштаб

Россия уже 18-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Оказалось, что в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий.

"До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Также в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в России проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

Отметим, что с целью срочного пополнения потерь российских военных, часть "миротворческого" контингента перебрасывают из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину К тому же привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).