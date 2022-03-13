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Российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину, - Генштаб

Новина українською →
Украина, Воскресенье 13 марта 2022 13:54
Российские военные готовят дополнительные подразделения для нападения на Украину, - Генштаб Российские военные (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Россия уже 18-й день разрушает украинские города и убивает мирное население. В частности оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений для ведения боевых действий на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Оказалось, что в течение 9-10 марта в РФ перемещено 800 военнослужащих 102-й военной базы (Гюмри, Армения) Южного военного округа для дальнейшей переброски в зону боевых действий.

"До 1500 человек 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский) Тихоокеанского флота железнодорожными эшелонами отправляются в Республику Беларусь", - говорится в сообщении.

Также в 820 главном центре предупреждения о ракетном нападении в России проводится отбор личного состава для участия в боевых действиях против Украины.

Отметим, что с целью срочного пополнения потерь российских военных, часть "миротворческого" контингента перебрасывают из Нагорного Карабаха (Азербайджан) в Украину К тому же привлекается большое количество боевиков-наемников из других стран (Сирия, Сербия).

Ранее мы сообщали, что за авиаудар в Чернигове рухнула многоэтажка, есть погибший.

Также мы писали, что оккупанты похитили мэра еще одного города в Запорожской области.

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