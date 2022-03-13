Российские военные готовят наступление на Угледар, - Генштаб

Российские военные уже 18-й день разрушают украинские города. В частности, оккупанты продолжают накапливать резервы для наступления на город Угледар в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

Также российские оккупанты накапливают свои резервы для следующего наступления на город.

Ранее мы сообщали, что в Угледаре оккупанты обстреляли жилые дома и школу.

Также мы писали, что в результате ракетного удара по аэродрому Кропивницкого погибли семь человек.

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