У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 19-й день війни

Сьогодні, 14 березня, розпочався дев'ятнадцятий день протистояння українських військових російським окупантам. У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку на фронтах станом на 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Характер дій оборони залишається без істотних змін. ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польовим базам і складам) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За попередню добу Повітряні Сили Збройних Сил України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотні літальні апарати.

У Генштабі підкреслили, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції в усіх напрямках висунення не мали. Основні зусилля російських військ були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, в тому числі і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння і військової техніки.

Психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгороді розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані з госпіталів і чекають відправки в підрозділи.

Також в цьому таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.