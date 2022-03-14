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У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 19-й день війни

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Понеділок 14 березня 2022 08:04
У Генштабі розповіли про оперативну обстановку на 19-й день війни Фото: оперативна обстановка в Україні на 19-й день війни (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

Сьогодні, 14 березня, розпочався дев'ятнадцятий день протистояння українських військових російським окупантам. У Генеральному штабі ЗСУ поінформували про оперативну обстановку на фронтах станом на 6:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Характер дій оборони залишається без істотних змін. ЗСУ завдали нищівних ударів по тиловій інфраструктурі (польовим базам і складам) з метою порушення системи логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях України.

За попередню добу Повітряні Сили Збройних Сил України збили чотири літаки, три вертольоти і безпілотні літальні апарати.

У Генштабі підкреслили, що окупаційні війська значних успіхів у веденні наступальної операції в усіх напрямках висунення не мали. Основні зусилля російських військ були зосереджені на закріпленні та утриманні на раніше зайнятих рубежах.

Знову фіксуються рідкісні випадки використання ворогом цивільної інфраструктури, в тому числі і релігійних об'єктів для обладнання вогневих позицій, розміщення озброєння і військової техніки.

Психологічний стан противника залишається на низькому рівні, що призводить до відмов військовослужбовців ЗС РФ виконувати накази командування.

За наявною інформацією, на території РФ в місті Бєлгороді розміщений військовий табір Бєлгородської військової комендатури. У таборі утримуються російські військовослужбовці, які після лікування виписані з госпіталів і чекають відправки в підрозділи.

Також в цьому таборі знаходяться військовослужбовці ЗС РФ, які відмовляються від участі в бойових діях, з ними проводяться заходи досудового дізнання.

Нагадаємо, в Генштабі повідомили про те, що російські військові готують наступ на місто Вугледар у Донецькій області.

Раніше в Генштабі заявили про те, що російські військові готують додаткові підрозділи для нападу на Україну.

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