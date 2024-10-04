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У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ РФ: будівлю підпалили через вибите вікно

П'ятниця 04 жовтня 2024 08:53
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У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ РФ: будівлю підпалили через вибите вікно Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

3 жовтня 2024 року у російському Новосибірську сталося займання будівлі обласного управління ФСБ. Через вибите вікно в приміщення було закинуто ємність з легкозаймистою сумішшю, що спричинило пожежу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Головного управління розвідки.

"3 жовтня 2024 року у місті Новосибірськ на Росії згоріло обласне управління ФСБ - у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисті суміші та підпалили", - йдеться у повідомленні.

Це лише один із дедалі частіших випадків нападів на державні установи всередині Росії. Спостерігається зростання кількості людей, готових на радикальні дії проти чинного режиму Кремля.

В ніч на 4 жовтня в Пермському краї Росії сталася масштабна пожежа на базі для зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив площу 10 тисяч квадратних метрів.

Крім того, у ніч на 29 вересня в кількох областях Росії було неспокійно. У Краснодарському краї пролунали вибухи та виникла пожежа поблизу військового аеродрому в Єйську. За повідомленнями місцевих пабліків, там могли зберігати ракети "Кинджал".

Крім того, вибухи зафіксували в Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, був атакований ще один арсенал російської армії. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на цьому об'єкті зберігали іранські балістичні ракети.

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