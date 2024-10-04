У Новосибірську згоріло обласне управління ФСБ РФ: будівлю підпалили через вибите вікно

3 жовтня 2024 року у російському Новосибірську сталося займання будівлі обласного управління ФСБ. Через вибите вікно в приміщення було закинуто ємність з легкозаймистою сумішшю, що спричинило пожежу.

Це лише один із дедалі частіших випадків нападів на державні установи всередині Росії. Спостерігається зростання кількості людей, готових на радикальні дії проти чинного режиму Кремля.

"3 жовтня 2024 року у місті Новосибірськ на Росії згоріло обласне управління ФСБ - у вибите вікно контори чекістів закинули легкозаймисті суміші та підпалили", - йдеться у повідомленні.

В ніч на 4 жовтня в Пермському краї Росії сталася масштабна пожежа на базі для зберігання нафтопродуктів. Вогонь охопив площу 10 тисяч квадратних метрів.

Крім того, у ніч на 29 вересня в кількох областях Росії було неспокійно. У Краснодарському краї пролунали вибухи та виникла пожежа поблизу військового аеродрому в Єйську. За повідомленнями місцевих пабліків, там могли зберігати ракети "Кинджал".

Крім того, вибухи зафіксували в Тамбовській, Орловській, Липецькій, Тульській, Воронезькій та Саратовській областях.

У Волгоградській області, ймовірно, був атакований ще один арсенал російської армії. За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, на цьому об'єкті зберігали іранські балістичні ракети.

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