UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Генштаб: ЗСУ "мінуснули" майже 700 ворожих дронів, а втрати РФ у живій силі - 1200 осіб

Фото: ворог також активно втрачає артилерію та техніку на фронті (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Станом на 28 грудня втрати росіян за добу склали 1200 осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони заявили про "мінус" 688 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 28 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

  • особового складу - близько 1 204 510 (+1 200) осіб.
  • танків - 11 469 (+5)
  • бойових броньованих машин - 23 831 (+8) од.
  • артилерійських систем - 35 557 (+15) од.
  • РСЗВ - 1 581 (+2) од.
  • засоби ППО - 1 264 од.
  • літаків - 434 од.
  • гелікоптерів - 347 од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 227 (+688) од.
  • крилаті ракети - 4 136 (+29) од.
  • кораблі / катери - 28 од.
  • підводні човни - 2 од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 71 778 (+166) од.
  • спеціальна техніка - 4 029 од.

Фото: росіяни також втрачають на фронті багато техніки (Генштаб Telegram)

Ситуація на фронті

Як відомо, днями Україна втратила Сіверськ, що в Донецькій області. Про це офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.

Однак Покровськ, Куп'янськ, Мирноград та Гуляйполе - під контролем Києва, не дивлячись на маячню РФ про окупацію цих міст. Хоча військові визнають - ситуація в перелічених населених пунктах складна.

Але, що стосується Покровська, у Нацгвардії заявили - Україна мобілізує підрозділи для контрштурму у місті, хоча погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.

Як відомо, військове командування РФ бреше главі Кремля Володимиру Путіну про свої ніби-то успіхи на фронті, щоб не втратити своїх посад.

Читайте РБК-Україна в Google News
фронтГенштаб ВСУВійна в Україні