RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Генштаб: ВСУ "минуснули" почти 700 вражеских дронов, а потери РФ в живой силе - 1200 человек

Фото: враг также активно теряет артиллерию и технику на фронте (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

По состоянию на 28 декабря потери россиян за сутки составили 1200 человек, что касается личного состава. Также Силы обороны заявили о "минусе" 688 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 28 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

  • личного состава - около 1 204 510 (+1 200) чел.
  • танков - 11 469 (+5)
  • боевых бронированных машин - 23 831 (+8) ед.
  • артиллерийских систем - 35 557 (+15) ед.
  • РСЗО - 1 581 (+2) ед.
  • средства ПВО - 1 264 ед.
  • самолетов - 434 ед.
  • вертолетов - 347 ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 227 (+688) ед.
  • крылатые ракеты - 4 136 (+29) ед.
  • корабли/катера - 28 ед.
  • подводные лодки - 2 ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны - 71 778 (+166) ед.
  • специальная техника - 4 029 ед.

Фото: россияне также теряют на фронте много техники (Генштаб Telegram)

Ситуация на фронте

Как известно, на днях Украина потеряла Северск, что в Донецкой области. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

Однако Покровск, Купянск, Мирноград и Гуляйполе - под контролем Киева, несмотря на бред РФ об оккупации этих городов. Хотя военные признают - ситуация в перечисленных населенных пунктах сложная.

Но, что касается Покровска, в Нацгвардии заявили – Украина мобилизует подразделения для контрштурма в городе, хотя погодные условия существенно усложняют боевые действия.

Как известно, военное командование РФ врет главе Кремля Владимиру Путину о своих якобы успехах на фронте, чтобы не потерять своих должностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
фронтГенштаб ВСУВойна в Украине