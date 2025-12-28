Ситуация на фронте

Как известно, на днях Украина потеряла Северск, что в Донецкой области. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

Однако Покровск, Купянск, Мирноград и Гуляйполе - под контролем Киева, несмотря на бред РФ об оккупации этих городов. Хотя военные признают - ситуация в перечисленных населенных пунктах сложная.

Но, что касается Покровска, в Нацгвардии заявили – Украина мобилизует подразделения для контрштурма в городе, хотя погодные условия существенно усложняют боевые действия.

Как известно, военное командование РФ врет главе Кремля Владимиру Путину о своих якобы успехах на фронте, чтобы не потерять своих должностей.