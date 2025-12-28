Генштаб: ЗСУ "мінуснули" майже 700 ворожих дронів, а втрати РФ у живій силі - 1200 осіб
Станом на 28 грудня втрати росіян за добу склали 1200 осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони заявили про "мінус" 688 ворожих дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 28 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:
- особового складу - близько 1 204 510 (+1 200) осіб.
- танків - 11 469 (+5)
- бойових броньованих машин - 23 831 (+8) од.
- артилерійських систем - 35 557 (+15) од.
- РСЗВ - 1 581 (+2) од.
- засоби ППО - 1 264 од.
- літаків - 434 од.
- гелікоптерів - 347 од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96 227 (+688) од.
- крилаті ракети - 4 136 (+29) од.
- кораблі / катери - 28 од.
- підводні човни - 2 од.
- автомобільна техніка та автоцистерни - 71 778 (+166) од.
- спеціальна техніка - 4 029 од.
Фото: росіяни також втрачають на фронті багато техніки (Генштаб Telegram)
Ситуація на фронті
Як відомо, днями Україна втратила Сіверськ, що в Донецькій області. Про це офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.
Однак Покровськ, Куп'янськ, Мирноград та Гуляйполе - під контролем Києва, не дивлячись на маячню РФ про окупацію цих міст. Хоча військові визнають - ситуація в перелічених населених пунктах складна.
Але, що стосується Покровська, у Нацгвардії заявили - Україна мобілізує підрозділи для контрштурму у місті, хоча погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.
Як відомо, військове командування РФ бреше главі Кремля Володимиру Путіну про свої ніби-то успіхи на фронті, щоб не втратити своїх посад.