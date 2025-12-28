Станом на 28 грудня втрати росіян за добу склали 1200 осіб, що стосується особового складу. Також Сили оборони заявили про "мінус" 688 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Фото: росіяни також втрачають на фронті багато техніки (Генштаб Telegram)

Таким чином, з 24 лютого 2022 року до 28 грудня 2025 року включно орієнтовні бойові втрати противника склали:

Ситуація на фронті

Як відомо, днями Україна втратила Сіверськ, що в Донецькій області. Про це офіційно повідомив Генштаб ЗСУ.

Однак Покровськ, Куп'янськ, Мирноград та Гуляйполе - під контролем Києва, не дивлячись на маячню РФ про окупацію цих міст. Хоча військові визнають - ситуація в перелічених населених пунктах складна.

Але, що стосується Покровська, у Нацгвардії заявили - Україна мобілізує підрозділи для контрштурму у місті, хоча погодні умови суттєво ускладнюють бойові дії.

Як відомо, військове командування РФ бреше главі Кремля Володимиру Путіну про свої ніби-то успіхи на фронті, щоб не втратити своїх посад.