По состоянию на 28 декабря потери россиян за сутки составили 1200 человек, что касается личного состава. Также Силы обороны заявили о "минусе" 688 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Фото: россияне также теряют на фронте много техники (Генштаб Telegram)

Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 28 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:

Ситуация на фронте

Как известно, на днях Украина потеряла Северск, что в Донецкой области. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.

Однако Покровск, Купянск, Мирноград и Гуляйполе - под контролем Киева, несмотря на бред РФ об оккупации этих городов. Хотя военные признают - ситуация в перечисленных населенных пунктах сложная.

Но, что касается Покровска, в Нацгвардии заявили – Украина мобилизует подразделения для контрштурма в городе, хотя погодные условия существенно усложняют боевые действия.

Как известно, военное командование РФ врет главе Кремля Владимиру Путину о своих якобы успехах на фронте, чтобы не потерять своих должностей.