Генштаб: ВСУ "минуснули" почти 700 вражеских дронов, а потери РФ в живой силе - 1200 человек
По состоянию на 28 декабря потери россиян за сутки составили 1200 человек, что касается личного состава. Также Силы обороны заявили о "минусе" 688 вражеских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Таким образом, с 24 февраля 2022 года до 28 декабря 2025 года включительно ориентировочные боевые потери противника составили:
- личного состава - около 1 204 510 (+1 200) чел.
- танков - 11 469 (+5)
- боевых бронированных машин - 23 831 (+8) ед.
- артиллерийских систем - 35 557 (+15) ед.
- РСЗО - 1 581 (+2) ед.
- средства ПВО - 1 264 ед.
- самолетов - 434 ед.
- вертолетов - 347 ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 96 227 (+688) ед.
- крылатые ракеты - 4 136 (+29) ед.
- корабли/катера - 28 ед.
- подводные лодки - 2 ед.
- автомобильная техника и автоцистерны - 71 778 (+166) ед.
- специальная техника - 4 029 ед.
Фото: россияне также теряют на фронте много техники (Генштаб Telegram)
Ситуация на фронте
Как известно, на днях Украина потеряла Северск, что в Донецкой области. Об этом официально сообщил Генштаб ВСУ.
Однако Покровск, Купянск, Мирноград и Гуляйполе - под контролем Киева, несмотря на бред РФ об оккупации этих городов. Хотя военные признают - ситуация в перечисленных населенных пунктах сложная.
Но, что касается Покровска, в Нацгвардии заявили – Украина мобилизует подразделения для контрштурма в городе, хотя погодные условия существенно усложняют боевые действия.
Как известно, военное командование РФ врет главе Кремля Владимиру Путину о своих якобы успехах на фронте, чтобы не потерять своих должностей.