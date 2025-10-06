Генштаб заявив про початок формування Кіберсил, Рада розгляне проєкт завтра

Зазначається, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності щодо боротьби із ворогом у кіберпросторі. Після початку повномасштабної війни підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії РФ.

"7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України", - повідомив Генштаб ЗСУ.

Над розробкою законопроєкту працювала робоча група, до складу якої входили і профільні фахівці Генерального штабу ЗСУ.

"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в кіберпросторі прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", - йдеться у дописі.