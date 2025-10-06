Генштаб заявив про початок формування Кіберсил, Рада розгляне проєкт завтра

Законопроєкт "Про Кіберсили Збройних Сил України" буде розглянуто у Верховній Раді у вівторок, 7 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Генерального штабу в Telegram.
Зазначається, що ЗСУ продовжують нарощувати спроможності щодо боротьби із ворогом у кіберпросторі. Після початку повномасштабної війни підрозділи кіберборотьби вже забезпечують відсіч кіберагресії РФ.
"7 жовтня 2025 у Верховній Раді України заплановано розгляд у першому читанні законопроєкту №12349 "Про Кіберсили Збройних Сил України", - повідомив Генштаб ЗСУ.
Над розробкою законопроєкту працювала робоча група, до складу якої входили і профільні фахівці Генерального штабу ЗСУ.
"Прийняття законопроєкту та підтримка ініціативи ЗСУ щодо створення Кіберсил та розвитку ефективних бойових спроможностей в кіберпросторі прискорять впровадження змін, необхідних для боротьби з агресором", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, ЗСУ повністю перейшли на корпусну структуру. Новостворені корпуси приступили до виконання бойових завдань, є перші позитивні результати.
Не дивлячись на наявність питань щодо укомплектованості та підготовки, корпуси активно інтегруються у військову систему.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що у ЗСУ триває реорганізація для підвищення ефективності.
За його словами, це дасть змогу створити більше резервів для проведення наступальних і контрнаступальних дій.