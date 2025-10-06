Генштаб заявил о начале формирования Киберсил, Рада рассмотрит проект завтра

Отмечается, что ВСУ продолжают наращивать способности по борьбе с врагом в киберпространстве. После начала полномасштабной войны подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии РФ.

"7 октября 2025 в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилы Вооруженных Сил Украины", - сообщил Генштаб ВСУ.

Над разработкой законопроекта работала рабочая группа, в состав которой входили и профильные специалисты Генерального штаба ВСУ.

"Принятие законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в киберпространстве ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", - говорится в заметке.