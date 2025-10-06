RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Генштаб заявил о начале формирования Киберсил, Рада рассмотрит проект завтра

Фото: Рада во вторник, 7 октября, рассмотрит законопроект о Киберсилах ВСУ (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины" будет рассмотрен в Верховной Раде во вторник, 7 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Telegram.

Отмечается, что ВСУ продолжают наращивать способности по борьбе с врагом в киберпространстве. После начала полномасштабной войны подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии РФ.

"7 октября 2025 в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилы Вооруженных Сил Украины", - сообщил Генштаб ВСУ.

Над разработкой законопроекта работала рабочая группа, в состав которой входили и профильные специалисты Генерального штаба ВСУ.

"Принятие законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в киберпространстве ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", - говорится в заметке.

 

Напомним, ВСУ полностью перешли на корпусную структуру. Вновь созданные корпуса приступили к выполнению боевых задач, есть первые положительные результаты.

Несмотря на наличие вопросов по укомплектованности и подготовке, корпуса активно интегрируются в военную систему.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ВСУ продолжается реорганизация для повышения эффективности.

По его словам, это позволит создать больше резервов для проведения наступательных и контрнаступательных действий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаГенштаб ВСУ