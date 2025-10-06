Генштаб заявил о начале формирования Киберсил, Рада рассмотрит проект завтра

Законопроект "О Киберсилах Вооруженных Сил Украины" будет рассмотрен в Верховной Раде во вторник, 7 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба в Telegram.
Отмечается, что ВСУ продолжают наращивать способности по борьбе с врагом в киберпространстве. После начала полномасштабной войны подразделения киберборьбы уже обеспечивают отпор киберагрессии РФ.
"7 октября 2025 в Верховной Раде Украины запланировано рассмотрение в первом чтении законопроекта №12349 "О Киберсилы Вооруженных Сил Украины", - сообщил Генштаб ВСУ.
Над разработкой законопроекта работала рабочая группа, в состав которой входили и профильные специалисты Генерального штаба ВСУ.
"Принятие законопроекта и поддержка инициативы ВСУ по созданию Киберсил и развития эффективных боевых возможностей в киберпространстве ускорят внедрение изменений, необходимых для борьбы с агрессором", - говорится в заметке.
Напомним, ВСУ полностью перешли на корпусную структуру. Вновь созданные корпуса приступили к выполнению боевых задач, есть первые положительные результаты.
Несмотря на наличие вопросов по укомплектованности и подготовке, корпуса активно интегрируются в военную систему.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в ВСУ продолжается реорганизация для повышения эффективности.
По его словам, это позволит создать больше резервов для проведения наступательных и контрнаступательных действий.