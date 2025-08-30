Генштаб спростував "масове переведення" з ППО до піхоти: що насправді відбувається

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника Генерального штабу Збройних сил України, майора Андрія Ковальова.

Ковальов пояснив, що для якісного доукомплектування військових частин, що потребують відновлення боєздатності, військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ Збройних сил України, чиї військово-облікові спеціальності не є критично важливими для бойової готовності їхніх частин, перепризначено на інші посади відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей.

Водночас, це не стосується фахових спеціалістів протиповітряної оборони, які забезпечують захист українського неба.

Натомість, як він наголосив, усі вузькопрофільні фахівці протиповітряної оборони, а саме ті, які проходять службу на посадах високотехнологічних спеціальностей, спеціалістів автоматизованих систем управління, обчислювальної техніки, фахівців БпЛА, дронів-перехоплювачів та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки, отриманих від країн партнерів, залишаються на своїх посадах та продовжують виконувати завдання за призначенням.

Речник Генштабу наголосив, що одночасно з цим, для посилення протиповітряної оборони триває формування нових підрозділів, до яких залучаються військовослужбовці, які пройшли відповідну перепідготовку та отримали необхідні навички для роботи з сучасними системами ППО.

Тобто навпаки, наразі часто спостерігається процес переведення з так званих піхотних посад "стрільців" на посади "пілотів БПЛА/дронів перехоплювачів", а це, своєю чергою, дозволить ефективніше захищати небо України та прикривати українські міста.