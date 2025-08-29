ua en ru
Нічна атака на Україну: ППО знешкодили більшу частину дронів РФ, але були влучання

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 08:46
UA EN RU
Нічна атака на Україну: ППО знешкодили більшу частину дронів РФ, але були влучання Фото: ППО відбила більшість ворожих дронів РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У ніч проти 29 серпня Росія запустила по Україні майже 70 безпілотників різних типів. Сили ППО знищили й подавили більшість з них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

За даними військових, у ніч на 29 серпня противник атакував Україну 68-ма ударними безпілотниками типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основними напрямками їх атак були:

  • Курськ,
  • Міллерово,
  • Брянськ,
  • Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито та подавлено 46 ворожих дронів різних типів на півночі та сході країни.

Однак, зафіксовано й влучання 22 дронів на 9 локаціях. Зокрема ворожі безпілотники атакували на Донеччині та Дніпропетровщині.

Удар РФ по Києву 28 серпня

Нагадаємо, що минулої ночі російські війська здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак на Київ. Росіяни атакували столицю "Шахедами", крилатими та балістичними ракетами.

Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зафіксовано руйнування у всіх районах столиці. Це трапилося вперше від початку повномасштабної війни.

Зокрема, внаслідок удару у Дарницькому районі ракета влучила у п’ятиповерховий житловий будинок. Повністю зруйновано один із під’їздів.

Детальніше масований удар по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

