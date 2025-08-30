Генштаб опроверг "массовый перевод" из ПВО в пехоту: что на самом деле происходит

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины, майора Андрея Ковалева.

Ковалев пояснил, что для качественного доукомплектования воинских частей, требующих восстановления боеспособности, военнослужащие подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, чьи военно-учетные специальности не являются критически важными для боевой готовности их частей, переназначены на другие должности в соответствии с их военно-учетными специальностями.

В то же время, это не касается профессиональных специалистов противовоздушной обороны, которые обеспечивают защиту украинского неба.

Зато, как он отметил, все узкопрофильные специалисты противовоздушной обороны, а именно те, которые проходят службу на должностях высокотехнологичных специальностей, специалистов автоматизированных систем управления, вычислительной техники, специалистов БпЛА, дронов-перехватчиков и тех, которые прошли подготовку за рубежом на иностранных образцах вооружения и военной техники, полученных от стран партнеров, остаются на своих должностях и продолжают выполнять задачи по назначению.

Представитель Генштаба отметил, что одновременно с этим, для усиления противовоздушной обороны продолжается формирование новых подразделений, к которым привлекаются военнослужащие, прошедшие соответствующую переподготовку и получившие необходимые навыки для работы с современными системами ПВО.

То есть наоборот, сейчас часто наблюдается процесс перевода из так называемых пехотных должностей "стрелков" на должности "пилотов БПЛА/дронов перехватчиков", а это, в свою очередь, позволит эффективнее защищать небо Украины и прикрывать украинские города.