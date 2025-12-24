Ситуація на фронті: росіян відбивають від Куп'янська, Костянтинівку та Покровськ штурмують

Сили оборони 24 грудня відбили десятки атак російських загарбників по всіх напрямках фронту. Противник активно застосовував авіацію, ракети та безліч дронів-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.
Станом на 22:00 24 грудня 2025 року Сили оборони України зосередили зусилля на зриві планів наступу російських окупантів та виснаженні їхнього бойового потенціалу. Загалом сталось 130 бойових зіткнень від початку доби.
Противник завдав 1 ракетного та 52 авіаудари, використав 3 ракети та 118 керованих авіабомб, а також здійснив 3274 атаки дронами-камікадзе та 3015 обстрілів населених пунктів і позицій українських військ.
Ситуація на різних напрямках:
Північно-Слобожанський та Курський: 2 атаки, 3 авіаудари, 124 обстріли, з яких 4 - із РСЗВ.
Південно-Слобожанський: 9 відбитих атак у районах Приліпки, Вовчанських Хуторів, Дворічанського та поблизу Ізбицького, Григорівки, Колодязного.
Куп’янський: 5 відбитих атак.
Лиманський: 5 атак відбиті, ще одне боєзіткнення триває.
Слов’янський: 4 спроби ворога зупинено.
Краматорський: без наступальних дій.
Костянтинівський: 14 атак, всі відбиті.
Покровський: 28 атак; українські війська ліквідували 56 окупантів, поранили 21, знищили пункт управління, артилерію, 36 безпілотників, спецтехніку та транспорт, значно пошкодили ще кілька об’єктів.
Олександрівський: 12 атак відбиті.
Гуляйпільський: 19 атак відбиті, один бій триває; авіаудари зазнали Залізничне, Тернувате, Воздвижівка, Лугівське.
Оріхівський: без наступальних дій, але зазнали авіаударів.
Придніпровський: 3 атаки завершились безрезультатно для окупантів.
Протягом останніх тижнів російські війська посилили використання дронів-камікадзе та авіаударів для прориву української оборони. Попередні дні відзначались активними штурмами на сході та півдні, але завдяки злагодженим діям українських підрозділів ворог не зміг досягти стратегічних цілей.
Нагадаємо, що на Курському напрямку прикордонники бригади "Сталевий кордон" завдали точних ударів по противнику. Це стримало наступальні дії ворога і зміцнило оборону регіону.
Також авіація Збройних сил України провела серію ударів по позиціях російських операторів безпілотників у Донецькій області, зокрема в районах Сіверська та Покровська.
За даними військових, авіація Повітряних Сил ЗСУ влучила в будівлю біля Сіверська, звідки діяли ворожі оператори БпЛА.
Також ми писали, що станом на 24 грудня втрати РФ з початку повномаштабного вторгнення перевищили 1,2 млн осіб серед особового складу.