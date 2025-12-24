Ситуация на фронте: россиян отбивают от Купянска, Константиновку и Покровск штурмуют

Силы обороны 24 декабря отбили десятки атак российских захватчиков по всем направлениям фронта. Противник активно применял авиацию, ракеты и множество дронов-камикадзе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
По состоянию на 22:00 24 декабря 2025 года Силы обороны Украины сосредоточили усилия на срыве планов наступления российских оккупантов и истощении их боевого потенциала. Всего произошло 130 боевых столкновений с начала суток.
Противник нанес 1 ракетный и 52 авиаудара, использовал 3 ракеты и 118 управляемых авиабомб, а также совершил 3274 атаки дронами-камикадзе и 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск.
Ситуация на разных направлениях:
Северо-Слобожанское и Курское: 2 атаки, 3 авиаудара, 124 обстрела, из которых 4 - из РСЗО.
Южно-Слобожанское: 9 отраженных атак в районах Прилепки, Волчанских Хуторов, Двуречанского и вблизи Избицкого, Григорьевки, Колодязного.
Купянский: 5 отраженных атак.
Лиманский: 5 атак отбиты, еще одно боестолкновение продолжается.
Славянский: 4 попытки врага остановлены.
Краматорский: без наступательных действий.
Константиновский: 14 атак, все отбиты.
Покровский: 28 атак; украинские войска ликвидировали 56 оккупантов, ранили 21, уничтожили пункт управления, артиллерию, 36 беспилотников, спецтехнику и транспорт, значительно повредили еще несколько объектов.
Александровский: 12 атак отбиты.
Гуляйпольский: 19 атак отбиты, один бой продолжается; авиаудары подверглись Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка, Луговское.
Ореховский: без наступательных действий, но подверглись авиаударам.
Приднепровский: 3 атаки завершились безрезультатно для оккупантов.
В течение последних недель российские войска усилили использование дронов-камикадзе и авиаударов для прорыва украинской обороны. Предыдущие дни отмечались активными штурмами на востоке и юге, но благодаря слаженным действиям украинских подразделений враг не смог достичь стратегических целей.
Напомним, что на Курском направлении пограничники бригады "Стальной рубеж" нанесли точные удары по противнику. Это сдержало наступательные действия врага и укрепило оборону региона.
Также авиация Вооруженных сил Украины провела серию ударов по позициям российских операторов беспилотников в Донецкой области, в частности в районах Северска и Покровска.
По данным военных, авиация Воздушных Сил ВСУ попала в здание возле Северска, откуда действовали вражеские операторы БпЛА.
Также мы писали, что по состоянию на 24 декабря потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 млн человек среди личного состава.