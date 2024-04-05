Генштаб розповів, скільки строковиків звільнять у запас

Демобілізація строковиків

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення було ухвалено рішення, що строковики під час воєнного стану залишаються на військовій службі. Їх могли демобілізувати лише на деяких підставах.

Наприкінці лютого 2024 року Верховна рада ухвалила закон про демобілізацію військових строкової служби, а президент Володимир Зеленський підписав його.

Пізніше глава держави своїм указом встановив терміни демобілізації строковиків. Їх звільнять у запас квітні-травні цього року.

Як відомо, демобілізація строковиків в Україні офіційно почалася.

Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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