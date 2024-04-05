Генштаб рассказал, сколько срочников уволят в запас

Демобилизация срочников

Напомним, в начале полномасштабного вторжения было принято решение, что срочники во время военного положения остаются на военной службе. Их могли демобилизовать только по некоторым основаниям.

В конце февраля 2024 года Верховная рада приняла закон о демобилизации военных срочной службы, а президент Владимир Зеленский подписал его.

Позже глава государства своим указом установил сроки демобилизации срочников. Их уволят в запас в апреле-мае этого года.

Как известно, демобилизация срочников в Украине официально началась.

Больше об изменениях в процессе мобилизации и как изменятся правила для военных - узнайте в материале РБК-Украина.

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