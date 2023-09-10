Генштаб просить українців повідомляти про позиції радарів РФ в окупації: як це зробити
Українці в окупації можуть повідомляти про ворожі комплекси зв’язку та радіоелектронної боротьби (РЕБ) у "єВорог", щоб дрони ЗСУ працювали ще ефективніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"Допоможіть нашим бійцям використовувати військові технології на повну. Повідомляйте в чатбот "єВорог" про комплекси зв’язку та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Ця техніка дає змогу ворожим підрозділам обмінюватися інформацією та глушить наш звʼязок", - йдеться у повідомленні.
Що саме цікавить представників Генштабу
- РЕБ "Житєль";
- Редут "2УС";
- "Борисоглєбськ";
- "Репеллент".
Фото: Приклади техніки РФ (facebook.com/GeneralStaff.ua)
У Генштабі додали, що надсилати інформацію варто, якщо поряд немає окупантів. Також українців закликають видаляти дані з мобільного пристрою, щойно інформацію про позиції ворожої техніки буде надіслано представникам ЗСУ.
"Повідомляйте про техніку окупанта з головного екрана в застосунку "Дія" або за посиланням", - написали у Генеральному штабі ЗСУ.
ЗСУ знищують росіян
Українські військові знищили скупчення ворожої піхоти на Бахмутському напрямку. Росіяни намагалися сховатися в розбитих будівлях.
Також Сили оборони України знищили склад військового спорядження росіян поблизу смт Миронівський у Донецькій області.
Українські захисники знищили російський катер "Тунець" в Чорному морі. Під час операції було ліквідовано 6 окупантів.
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